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Защитник «Краснодара» Волков: «Галицкий всегда и всем дает советы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сергей Галицкий.
Фото Виталий Тимкив

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал о своем первом разговоре с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Как раз когда меня в молодежке поставили крайним защитником. Все тогда были в восторге, Галицкий прежде всего. Сергей Николаевич, очень внимательный к игрокам, постоянно подходит, спрашивает, как дела. Как я слышал, Галицкий особенно был доволен моим переводом в защиту. И что тогда он сказал: это будет бомба, вырастет игрок сборной. Разбирается ли Галицкий в футболе? Да, хорошо понимает. Советы дает всем и всегда, высказывает мнение. Галицкому это важно» — рассказал Волков Sport24.

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в РПЛ. Клуб трижды становился призером чемпионата России.

Источник: Sport24
Сергей Волков (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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