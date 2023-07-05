Защитник «Краснодара» Волков: «Галицкий всегда и всем дает советы»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал о своем первом разговоре с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Как раз когда меня в молодежке поставили крайним защитником. Все тогда были в восторге, Галицкий прежде всего. Сергей Николаевич, очень внимательный к игрокам, постоянно подходит, спрашивает, как дела. Как я слышал, Галицкий особенно был доволен моим переводом в защиту. И что тогда он сказал: это будет бомба, вырастет игрок сборной. Разбирается ли Галицкий в футболе? Да, хорошо понимает. Советы дает всем и всегда, высказывает мнение. Галицкому это важно» — рассказал Волков Sport24.

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в РПЛ. Клуб трижды становился призером чемпионата России.