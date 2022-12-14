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Сегодня, 18:32

Радченко считает, что Алип еще поможет «Зениту» стать чемпионом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на новость о выкупе клубом защитника Нуралы Алипа из «Кайрата».

«Да, Алип мало времени проводил на поле в «Зените», но иногда он выходил и качественно играл. Наверное, сейчас он проигрывает всем центральным защитникам, которые выходят постоянно в стартовом составе. Но думаю, что этот трансфер сделан с прицелом на будущее. Он еще поможет сине-бело-голубым стать чемпионами, учитывая, что есть матчи, где ротация нужна», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Также экс-игрок «Зенита» предположил, что Деян Ловрен может покинуть питерский клуб после ЧМ-2022.

«Трудно сказать, может ли трансфер Алипа быть как-то связан с возможным уходом Родригао из клуба. Сейчас идет чемпионат мира и Ловрен хорошо играет там, ему может поступить какое-то хорошее предложение и Деян уйдет. Все может быть, не исключаю ничего», — сказал Радченко.

С февраля 2022 года Алип выступал за «Зенит» на правах аренды из «Кайрата». Он провел 20 матчей за российскую команду и не отличился результативными действиями. В составе «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: Metaratings.ru

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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Кайрат
Нуралы Алип
3
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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