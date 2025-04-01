Экс-тренер «Факела» Пятибратов — о судействе: «Мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным»
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» прокомментировал судейство в РПЛ.
Ранее ЭСК РФС признал ошибочным удаление полузащитников «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20-го тура против «Зенита» (2:0) и Дилана Мертенса в игре 21-го тура против «Оренбурга» (1:0).
— То, что происходило в последнее время, не укладывается в моей голове! Судейские решения напрямую влияли на результат. Понимаете, мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным. Никто до этого не был в такой ситуации. Два матча подряд удаляют наших игроков, причем в середине второго тайма. А после этого ошибки судей признает экспертная комиссия. На всю страну. Но люди дальше получают назначения. Какие «дивиденды» мы получаем? Игру в неравных составах, потерянные очки, сниженное психологическое и физическое состояние. Конечно, это из ряда вон выходящее событие. Как тренер может готовить команду к матчу, заведомо играя в меньшинстве?
— И все это повлияло на футболистов?
— Эта ситуация очень сильно сказалась на ребятах. Я могу тренировать атаку, оборону. Но как нам атаковать, если мы больше тайма играем с «Зенитом» в меньшинстве? Вот эти вещи мне, естественно, не понравились. Я с себя ответственность никогда не снимаю, но... Это сильно давило на игроков. «Факел» и так борется за выживание, каждый год у нас самый маленький бюджет. А еще получается игра в неравных условиях. Сложно, когда на футболистов идет такое давление. Естественно, ошибки, которые были совершены, влияют на результаты. Наверное, эта психологическая атака на игроков дала о себе знать. Плюс на Сергея Божина тоже было воздействие. Его обвиняли в расизме! Эта ситуация не прошла бесследно — мы пропустили в Оренбурге, и как раз-таки по невероятной случайности он забил в свои ворота.
Пятибратов тренировал «Факел» с августа 2024 года. Команда после 22-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1