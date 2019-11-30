Дмитрий Парфенов: «Бывают матчи, которые надо играть терпеливо»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после гостевого матча 18-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0) заявил, что доволен результатом игры.

— Итог на табло. Справились с давлением соперника, — сказал Парфенов. — Было понятно, что «Ростов» очень агрессивно играет дома, тем более после серии неудач. Бывают такие матчи, которые надо играть терпеливо. Взяли очко, надо двигаться дальше. У нас бывали матчи, когда доминировали, наносили 25 ударов, но не добивались результата. Сегодня с результатом сложилось.

— Показалось, что когда вам стала даваться игра во втором тайме, ваши игроки все равно опасались атаковать...

— Что значит опасались? Мы в простых ситуациях теряли мячи, особенно в первом тайме. «Ростов» большим блоком прессингует, у нас было много ошибок в последней трети в переходах. Поэтому нас поддавили в первом тайме. Во втором тайме с переходами стало лучше. Повторю, мы сделали шаг вперед и будем готовиться к следующим матчам. (Юрий Плохотниченко)

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