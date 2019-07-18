Дмитрий Комбаров рассказал о том, как мог оказаться в "Арсенале"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров в интервью "СЭ" признался, что мог оказаться после ухода из "Спартака" в одной команде со своим братом Кириллом, который выступает за "Арсенал".

Дмитрий выступал за красно-белых с 2010 по 2019 год. Кирилл – с 2010 по 2016-й.

– После "Динамо" и "Спартака" был у вас шанс оказаться в одной команде?

Дмитрий: – Да, когда в июне расторг контракт со "Спартаком", рассматривал несколько предложений, в том числе из Тулы. Но с руководством "Арсенала" не договорились. И я отправился Самару, о чем совершенно не жалею. Чудесный город, где обожают футбол, шикарный стадион...

Кирилл: – В переговорах брата с "Арсеналом" я не участвовал, агитировать Диму не пытался. Он сам принимал решение.

Дмитрий: – Ничего, надеюсь, еще сыграем с братом в одной команде! – Где? – Ну не во дворе же. В премьер-лиге!

– Полагаете, это реально?

– Вполне. Заканчивать с футболом пока не собираемся. Нам всего 32, отлично себя чувствуем. Сил, энергии, желания навалом. (Александр Кружков)

Полное интервью с братьями Комбаровыми – скоро на сайте "СЭ"