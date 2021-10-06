Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Комбаров — о «Спартаке»: «Большое количество травмированных — шанс для молодых проявить себя»

Дмитрий Комбаров прокомментировал большой список травмированных футболистов в «Спартаке»
17:15
Теги:

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал большой список травмированных игроков в московской команде.

«Думаю, что причиной многих травм в «Спартак» стал интенсивный график, который выдерживают не все. Возможно, Витория где-то перенагрузил игроков. В любом случае, нужно играть теми, кто остался. Большое количество травмированных — шанс для молодых проявить себя в команде. Наверное, к матчам с «Динамо» и «Лестером» пару игроков должны вернуться в обойму. Как бы ни случилось, никаких отмазок быть не может. Нужно выходить и играть на победу в любом составе с каждым соперником», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее стало известно, что нападающий Квинси Промес выбыл на три недели из-за травмы боковой связки колена. Кроме него, у москвичей восстанавливаются от различных повреждений Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Николай Рассказов и Павел Маслов.

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 10 туров.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры