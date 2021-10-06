Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал большой список травмированных игроков в московской команде.

«Думаю, что причиной многих травм в «Спартак» стал интенсивный график, который выдерживают не все. Возможно, Витория где-то перенагрузил игроков. В любом случае, нужно играть теми, кто остался. Большое количество травмированных — шанс для молодых проявить себя в команде. Наверное, к матчам с «Динамо» и «Лестером» пару игроков должны вернуться в обойму. Как бы ни случилось, никаких отмазок быть не может. Нужно выходить и играть на победу в любом составе с каждым соперником», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее стало известно, что нападающий Квинси Промес выбыл на три недели из-за травмы боковой связки колена. Кроме него, у москвичей восстанавливаются от различных повреждений Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Николай Рассказов и Павел Маслов.

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 10 туров.