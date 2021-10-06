Максим Калиниченко признался, что участвовал в договорных матчах

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко в своем Telegram-канале признался, что в начале карьеры принимал участие в договорных матчах.

«Я участвовал в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще слава богу не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный», — написал Калиниченко.

Экс-футболист рассказал, как один из договорных матчей чуть не сорвался из-за того, что команда не могла забить нужное количество голов, чтобы выиграть. Кроме того, часть игроков команды соперника не знали, что игра договорная.

«Защитник, который меня опекал, мне прямым текстом говорит — беги! И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой опекун в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который «не знает».

В общем забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал», — написал Калиниченко.

На протяжении футбольной карьеры 42-летний украинец выступал за сборную Украины, «Днепр», «Спартак» и «Таврию».