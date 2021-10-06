«Локомотив» не сумел добиться рассрочки выплаты компенсации Николичу. Тренер получит 3 миллиона евро
«Локомотив» должен выплатить Николичу 3 миллиона евро компенсации
16:38
«Локомотив» не сумел добиться смягчения условий выплаты компенсации уволенному тренеру Марко Николичу, утверждает «РБ Спорт».
Договор с сербским специалистом, которого уволили 5 октября, не предусматривал возможности выплаты неустойки, меньшей, чем три миллиона евро.
Клуб пытался добиться выплаты меньшей суммы, затем — разбивки платежей, однако ни того, ни другого сделать не удалось.
Николич получит всю сумму компенсации через определенное время и одним платежом.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-ne-sumel-dobit-sya-rassrochki-vy-platy-kompensatsii-nikolichu-trener-poluchit-3-mln-evro-odnim-platezhom/
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