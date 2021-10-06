«Локомотив» не сумел добиться рассрочки выплаты компенсации Николичу. Тренер получит 3 миллиона евро

«Локомотив» не сумел добиться смягчения условий выплаты компенсации уволенному тренеру Марко Николичу, утверждает «РБ Спорт».

Договор с сербским специалистом, которого уволили 5 октября, не предусматривал возможности выплаты неустойки, меньшей, чем три миллиона евро.

Клуб пытался добиться выплаты меньшей суммы, затем — разбивки платежей, однако ни того, ни другого сделать не удалось.

Николич получит всю сумму компенсации через определенное время и одним платежом.