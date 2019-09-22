Дмитрий Хохлов: «Подам ли в отставку? Скоро все узнаете»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» (2:3) не стал заявлять, что покинет пост главного тренера бело-голубых.

— После матча с «Рубином» вы сказали, что подадите в отставку, если ситуация не изменится. Что должно произойти, чтобы вы признали, что у вас не получилось?

— Ничего. У меня не получилось. Скоро вы все узнаете.

— Вы будете подавать в отставку?

— Я уже ответил. Скоро вы все узнаете. (Ярослав Сусов, Константин Колмаков)

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