Дмитрий Хохлов: «Подам ли в отставку? Скоро все узнаете»
16:26
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» (2:3) не стал заявлять, что покинет пост главного тренера бело-голубых.
— После матча с «Рубином» вы сказали, что подадите в отставку, если ситуация не изменится. Что должно произойти, чтобы вы признали, что у вас не получилось?
— Ничего. У меня не получилось. Скоро вы все узнаете.
— Вы будете подавать в отставку?
— Я уже ответил. Скоро вы все узнаете. (Ярослав Сусов, Константин Колмаков)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи