Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара». По словам специалиста, команда должна была набирать больше очков на старте сезона. «Химки» после семи туров идут на предпоследнем месте с тремя ничьими и четырьмя поражениями.

— Планировали набрать больше очков, — сказал Гунько в эфире «Матч премьер». — По игре мы очков недонабрали. В Тамбове, где у нас было на игрока больше, в игре с «Ахматом» висели на воротах. По всем статистическим данным мы не худшая команда лиги.