Дмитрий Гунько: «По всем данным «Химки» — не худшая команда лиги»
19:50
Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара». По словам специалиста, команда должна была набирать больше очков на старте сезона. «Химки» после семи туров идут на предпоследнем месте с тремя ничьими и четырьмя поражениями.
— Планировали набрать больше очков, — сказал Гунько в эфире «Матч премьер». — По игре мы очков недонабрали. В Тамбове, где у нас было на игрока больше, в игре с «Ахматом» висели на воротах. По всем статистическим данным мы не худшая команда лиги.
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