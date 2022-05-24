Губерниев о сохранении действующего формата РПЛ: «Справедливо! У нас есть умные люди»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне.

«Справедливо! У нас есть умные люди, которые думают не только о сиюминутных интересах, но и о футболе. Это напрашиволось. И в данном решении все нормально», — сказал Губерниев «СЭ».

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял во вторник, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС).