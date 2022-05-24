РФС утвердил вылет «Рубина» и «Арсенала» в ФНЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил итоги Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2021/22.

Как сообщает пресс-служба РФС, победителем РПЛ стал «Зенит», а победителем ФНЛ — «Торпедо».

РПЛ по спортивному принципу покинули «Арсенал» и «Рубин», а ФНЛ — «КАМАЗ», «Ротор», «Металлург» и «Текстильщик».

Ранее сообщалось, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне. Турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.