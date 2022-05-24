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Сегодня, 13:00

РФС утвердил вылет «Рубина» и «Арсенала» в ФНЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игроки «Рубина».
Фото ФК «Рубин».

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил итоги Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2021/22.

Как сообщает пресс-служба РФС, победителем РПЛ стал «Зенит», а победителем ФНЛ — «Торпедо».

РПЛ по спортивному принципу покинули «Арсенал» и «Рубин», а ФНЛ — «КАМАЗ», «Ротор», «Металлург» и «Текстильщик».

Ранее сообщалось, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне. Турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2153
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ФНЛ
РФС
ФК Арсенал (Тула)
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК Торпедо (Москва)
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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