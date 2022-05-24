Губерниев о возможном включении в РФС команд из Крыма: «Рано или поздно это произойдет»

Губерниев высказался о возможном включении команд из Крыма в РФС

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном включении футбольных команд из Крыма в РФС.

«Рано или поздно это произойдет. Поэтому это вопрос времени. А там посмотрим», — сказал Губерниев «СЭ».

Во вторник, 24 мая, проходит заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).