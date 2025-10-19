Губерниев о голе Воробьева в ворота ЦСКА: «Самый красивый за все время РПЛ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева, забитый с нулевого угла в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

«Я не сравниваю самого Воробьева с ван Бастеном и Лобановским. Но его гол за все время существования российского футбола после распада СССР один из самых красивых. И уж точно самый красивый за все время РПЛ», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

После победы над ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» с 26-ю очками поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. ЦСКА с 24 очками находится на третьей строчке.