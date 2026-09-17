Орлов о голах Глушенкова и Соболева в матче «Балтика» — «Зенит»: «Латышонок далековато вышел. А роста ему не хватило»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру вратаря «Балтики» Евгения Латышонка и действия игроков «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ. «Зенит» на выезде выиграл со счетом 3:2.

— Понравился стартовый состав «Зенита». Наконец-то вернулся Дуглас Сантос. Видно, что набрал форму и подготовился к поездке в сборную Бразилии, куда его вызвали. (Улыбается). Солидный футбол в его исполнении.

С первых минут играл Педро, отдавший голевой пас на Луиса Энрике в матче с «Локомотивом». Это твердый игрок основы. Вновь записал в свой актив результативное действие.

Нужно, конечно, отметить Соболева и Глушенкова. Эффективны в атаке. У них действительно многое получалось. Оба подловили Латышонка. Евгений, что называется, пострадал. Он же два сезона играл и тренировался в «Зените». И Соболев с Глушенковым прекрасно знали, что этот вратарь всегда далековато выходит из ворот. А рост-то у него, согласитесь, не два метра.

Поэтому оба зенитовца решились на удары со средней и дальней дистанции. Сработало. Соболев хотел забросить за спину голкиперу «Балтики». Латышонку не повезло, поскользнулся. Тем не менее, голы-то красивые!

Виноват ли Латышонок в голе Глушенкова? Да дело даже не в том, что мяч был послан почти по центру.

Как я заметил выше, Евгений опрометчиво далеко вышел. Вот роста ему и не хватило в этом эпизоде. Не достал, не спас. Глушенков здорово оценил ситуацию и пробил со своей левой. Сложная траектория, не спорю. Мяч летел сверху, как говорят, из космоса (смеется). Налицо мастерство зенитовца. Но вопросы к голкиперу хозяев тоже, безусловно, возникают.

Что ж, у Соболева теперь семь голов, у Глушенкова — шесть. Они по своей результативности напоминают дуэт Дзюба-Азмун.

Нужно отдать должное и «Балтике». Как калининградцы боролись! Как они хороши на втором этаже! Голенков точно пришелся ко двору, отличное приобретение. В концовке «Зенит» уже не знал, как спастись! Барриос выручил, молодец. Мяч же уже залетал в сетку.

«Зенит» (18 очков после 9 матчей) занимает 3-е место в таблице чемпионата России. «Балтика» (11 очков) делит 8-е место с «Крыльями Советов».