Орлов о голах Глушенкова и Соболева в матче «Балтика» — «Зенит»: «Латышонок далековато вышел. А роста ему не хватило»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру вратаря «Балтики» Евгения Латышонка и действия игроков «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ. «Зенит» на выезде выиграл со счетом 3:2.
— Понравился стартовый состав «Зенита». Наконец-то вернулся Дуглас Сантос. Видно, что набрал форму и подготовился к поездке в сборную Бразилии, куда его вызвали. (Улыбается). Солидный футбол в его исполнении.
С первых минут играл Педро, отдавший голевой пас на Луиса Энрике в матче с «Локомотивом». Это твердый игрок основы. Вновь записал в свой актив результативное действие.
Нужно, конечно, отметить Соболева и Глушенкова. Эффективны в атаке. У них действительно многое получалось. Оба подловили Латышонка. Евгений, что называется, пострадал. Он же два сезона играл и тренировался в «Зените». И Соболев с Глушенковым прекрасно знали, что этот вратарь всегда далековато выходит из ворот. А рост-то у него, согласитесь, не два метра.
Поэтому оба зенитовца решились на удары со средней и дальней дистанции. Сработало. Соболев хотел забросить за спину голкиперу «Балтики». Латышонку не повезло, поскользнулся. Тем не менее, голы-то красивые!
Виноват ли Латышонок в голе Глушенкова? Да дело даже не в том, что мяч был послан почти по центру.
Как я заметил выше, Евгений опрометчиво далеко вышел. Вот роста ему и не хватило в этом эпизоде. Не достал, не спас. Глушенков здорово оценил ситуацию и пробил со своей левой. Сложная траектория, не спорю. Мяч летел сверху, как говорят, из космоса (смеется). Налицо мастерство зенитовца. Но вопросы к голкиперу хозяев тоже, безусловно, возникают.
Что ж, у Соболева теперь семь голов, у Глушенкова — шесть. Они по своей результативности напоминают дуэт Дзюба-Азмун.
Нужно отдать должное и «Балтике». Как калининградцы боролись! Как они хороши на втором этаже! Голенков точно пришелся ко двору, отличное приобретение. В концовке «Зенит» уже не знал, как спастись! Барриос выручил, молодец. Мяч же уже залетал в сетку.
«Зенит» (18 очков после 9 матчей) занимает 3-е место в таблице чемпионата России. «Балтика» (11 очков) делит 8-е место с «Крыльями Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0