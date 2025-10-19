Кузьмичев о чудо-голе Воробьева: «Уверен, Акинфеев бы такой мяч не пропустил»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» прокомментировал чудо-гол форварда железнодорожников Дмитрия Воробьева в дерби с ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ.

— Обалдели, увидев второй гол Воробьева? Что это было? Он же не бил по воротам? Везение, ошибка Торопа?

— Ну... Часто красивые голы не забиваются без доли везения. Дима — молодец, рискнул и не прогадал. Хотя нужно говорить, конечно, и об ошибке Торопа.

— Сказалось отсутствие Акинфеева.

— Уверен, Игорь с его колоссальным опытом такой гол бы не пропустил.

— Вообще ожидали от Воробьева такой игры в этом сезоне?

— Не скрою, приятно удивлен. Честно говоря, когда «Локо» взял Комличенко, думал, ставка в атаке будет сделана именно на Колю.

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.