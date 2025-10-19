Кузьмичев: «Для европейских клубов Батраков стоит 20-25 миллионов»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил игру хавбека в дерби с ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ.

— Счет по игре или ЦСКА не заслуживал разгрома?

— Счет не совсем по игре. У армейцев тоже были моменты, симпатичные атаки. Но сегодня, что называется, залетало в одни ворота.

— Батраков вновь забил шикарный гол. У него вообще есть слабые места?

— Отвечу так. Леша сам всегда стремится соответствовать высокой планке, которую себе поставил. Он по характеру такой человек, что не позволит себе расслабиться. Можно только порадоваться в первую очередь за болельщиков «Локомотива»: воспитанник академии стал игроком основы. Забивает не только красивые голы, но и приносит реальные очки «Локомотиву».

— Илья Геркус считает, что на европейском рынке Батраков стоит сейчас около 50 миллионов евро. Ваше мнение?

— С учетом того, что арабы предлагали недавно за Лешу 30 миллионов... Европейские клубы в этом отношении все-таки более скупые. Поэтому, думаю, Батраков мог бы стоить около 20-25 миллионов.

Контракт 20-летнего россиянина с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

В этом сезоне Батраков забил 12 голов и сделал 3 результативных паса в 16 играх.