«Краснодар» — «Акрон»: видео голов матча
«Краснодар» дома победил «Акрон» в матче 8-го тура РПЛ — 2:1.
В первом тайме у хозяев забил Виктор Са, а у гостей отличился Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
Во втором тайме отличился хавбек «Краснодара» Никита Кривцов.
14-я минута. Виктор Са — 1:0
23-я минута. Дзюба — 1:1
76-я минута. Кривцов — 2:1
«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Акрон».
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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