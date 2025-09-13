«Краснодар» — «Акрон»: видео голов матча

«Краснодар» дома победил «Акрон» в матче 8-го тура РПЛ — 2:1.

В первом тайме у хозяев забил Виктор Са, а у гостей отличился Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

Во втором тайме отличился хавбек «Краснодара» Никита Кривцов.

14-я минута. Виктор Са — 1:0

23-я минута. Дзюба — 1:1

76-я минута. Кривцов — 2:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Акрон».