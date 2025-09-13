Гафин: «Получилась боевая ничья со «Спартаком». По качеству игры «Динамо» видим прогресс»
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о ничьей бело-голубых со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ.
«Игра была очень зрелищной и интересной. Могли ожидать победы. Получилась боевая ничья. По качеству игры мы видим прогресс по сравнению с предыдущими матчами. Надеемся, футболисты сохранят настрой», — сказал Гафин после матча.
«Динамо» набрало 9 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Команда 21 сентября сыграет в гостях с «Оренбургом» в 9-м туре чемпионата России.
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5
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6
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9
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11
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13
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14
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15
|Родина
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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