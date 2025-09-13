Гафин: «Получилась боевая ничья со «Спартаком». По качеству игры «Динамо» видим прогресс»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о ничьей бело-голубых со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

«Игра была очень зрелищной и интересной. Могли ожидать победы. Получилась боевая ничья. По качеству игры мы видим прогресс по сравнению с предыдущими матчами. Надеемся, футболисты сохранят настрой», — сказал Гафин после матча.

«Динамо» набрало 9 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Команда 21 сентября сыграет в гостях с «Оренбургом» в 9-м туре чемпионата России.