«Динамо» — «Спартак»: видео голов матча
«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ — 2:2.
У бело-голубых в первом тайме сделал дубль Бителло, у красно-белых отличился Ливай Гарсия.
Во втором тайме форвард «Спартака» Ливай Гарсия отличился еще одним голом.
19-я минута. Гарсия — 0:1
26-я минута. Бителло — 1:1
45+3-я минута. Бителло — 2:1
63-я минута. Гарсия — 2:2
«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».
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