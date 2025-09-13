«Динамо» — «Спартак»: видео голов матча

«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ — 2:2.

У бело-голубых в первом тайме сделал дубль Бителло, у красно-белых отличился Ливай Гарсия.

Во втором тайме форвард «Спартака» Ливай Гарсия отличился еще одним голом.

19-я минута. Гарсия — 0:1

26-я минута. Бителло — 1:1

45+3-я минута. Бителло — 2:1

63-я минута. Гарсия — 2:2

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».