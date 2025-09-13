«Краснодар» — «Акрон»: трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Акрон» сыграют в чемпионате России 13 сентября

«Краснодар» и «Акрон» встретятся в 8-м туре чемпионата России в субботу, 13 сентября. Матч на «Ozon Арене» в Краснодаре начинается в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Ключевые события игры «Краснодар» — «Акрон» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию матча показывает телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

В семи турах премьер-лиги команда из Краснодара набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Тольяттинцы с шестью очками занимали 13-е место в чемпионате.