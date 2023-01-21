Булыкин — об уходе Керка из «Локомотива»: «Закончилась «немецкая история»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об уходе полузащитника Джирано Керка из московской команды.

Сегодня, 21 января, «Локомотив» объявил об уходе нидерландца. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я думаю, уйдут еще легионеры! Закончилась «немецкая» история и сейчас создается новая. Можно вполне найти им замену. Это при том, что они, во-первых, легионеры и договаривались с предыдущим руководством», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

27-летний Керк выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.