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Сегодня, 14:17

В «Нижнем Новгороде» заявили, что не предлагали Дзюбе подписать контракт

Виталий Косик
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что клуб не предпринимал попыток подписать контракт с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Предлагал ли «Нижний Новгород» контракт Дзюбе? Нет», — приводит слова Измаилова «РБ Спорт».

В субботу журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», что российский форвард близок к переходу в нижегородский клуб.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-pari-nn-zayavili-chto-ne-predlagali-dzyube-podpisat-kontrakt/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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Краснодар

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Локомотив

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