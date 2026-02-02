Булыкин — о решении избрать Митрюшкина новым капитаном «Локомотива»: «Считаю, что Батраков был готов к этому статусу»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о решении выбрать вратаря Антона Митрюшкина капитаном «Локомотива».

«Кто будет капитаном, всегда решается внутри коллектива. Ребята все видят, все понимают: у кого какие качества, кто может за собой вести команду. Но я считаю, что Батраков был готов к статусу капитана, стать лидером и брать ответственность на себя. Однако, если в команде решили, что должен быть Митрюшкин, значит, так правильно.

Были слухи по поводу капитанской повязки у Монтеса? Думаю, в раздевалке всегда нужен свой русский капитан, который в тему пошутит на родном языке, заведет команду и также будет активно подсказывать на поле. Да в целом нет ничего плохого, в том, чтобы капитан был иностранцем, но все же считаю, что лидер команды должен быть русским», — сказал Булыкин «СЭ».

Предыдущим капитаном железнодорожников был полузащитник Дмитрий Баринов, который в это трансферное окно перешел в ЦСКА.

Максим Ваншейд