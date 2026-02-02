Гасилин: «Дуран по потенциалу напоминает Балотелли, но его шансы заиграть в «Зените» — 50 на 50»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в петербургский клуб.



«Мне кажется, что это все слухи. Безусловно, он талантище, но то, что Джон позволял себе в Турции, например, показывая непристойные жесты фанатам, — это ненормально. Есть, конечно, за ним такое поведение. Он уже поиграл во многих лигах, талант сумасшедший. Честно сказать, я всегда скептически отношусь к таким футболистам, поскольку даже в «Зените» сейчас был не самый хороший пример — Жерсон.

Руководители молодцы, что продали его обратно за такие же деньги. Вот такие таланты с сумасшедшим нравом очень тяжело адаптируются — они игроки настроения. Дуран по потенциалу мне напоминает Марио Балотелли. Не знаю, насколько легко ему будет адаптироваться. То, что это игрок высочайшего класса, спору нет, но шансы его заиграть и показать лучший футбол — 50 на 50. Если у него хватит мотивации и он возьмется за голову, то это будет очень крутое приобретение», — сказал Гасилин «СЭ».

В этом сезоне 22-летний колумбиец провел за «Фенербахче» 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Мелания Титаева