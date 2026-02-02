«Локомотив» открыл продажу абонементов на вторую часть сезона-2025/26

Красно-зеленые объявили о начале продаж абонементов на вторую часть сезона-2025/26. Приобрести их можно на официальном сайте клуба. В случае возникновения вопросов, связанных с приобретением, болельщикам «Локо» следует обратиться по адресу hotline@fclm.ru.

При этом участники клубной программы лояльности «Состав» смогут оплатить шпалами до 50 процентов стоимости абонемента на вторую часть сезона. А при покупке трех (и более) абонементов действует дополнительная скидка — 5 процентов. Вместе с тем при покупке абонементов в премиум-сектор «BetBoom Экспресс» зрители получат возможность взять с собой еще одного человека на матчи с «Пари НН» и «Ахматом».

Персонализированная скидка 50 процентов на абонементы доступна для детей, студентов (только на 6-й сектор нижнего яруса «РЖД Арены») и льготных категорий болельщиков, сообщает официальный сайт «Локомотива».