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2 февраля, 17:04

«Локомотив» открыл продажу абонементов на вторую часть сезона-2025/26

Красно-зеленые объявили о начале продаж абонементов на вторую часть сезона-2025/26. Приобрести их можно на официальном сайте клуба. В случае возникновения вопросов, связанных с приобретением, болельщикам «Локо» следует обратиться по адресу hotline@fclm.ru.

При этом участники клубной программы лояльности «Состав» смогут оплатить шпалами до 50 процентов стоимости абонемента на вторую часть сезона. А при покупке трех (и более) абонементов действует дополнительная скидка — 5 процентов. Вместе с тем при покупке абонементов в премиум-сектор «BetBoom Экспресс» зрители получат возможность взять с собой еще одного человека на матчи с «Пари НН» и «Ахматом».

Персонализированная скидка 50 процентов на абонементы доступна для детей, студентов (только на 6-й сектор нижнего яруса «РЖД Арены») и льготных категорий болельщиков, сообщает официальный сайт «Локомотива».

Реклама. АО «ФК «Локомотив». ИНН: 7718200111. ОГРН: 1037718045034. Москва, ул. Большая Черкизовская, влд. 125, стр. 1

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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