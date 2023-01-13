Булыкин считает, что Глушаков может создать хорошую атмосферу в «Локомотиве»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова в клуб.

«Смог бы Глушаков помочь клубу, которому отдал столько лет в начале карьеры? Это надо спрашивать у тренера и руководства клуба. Последние трансферы намекают на то, что у них другая стратегия развития команды, более заточенная на молодежь. Но Глушакова знаю как отличного и работоспособного футболиста, который создает хорошую атмосферу в команде. Он ближе к команде и чувствует ее намного лучше», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний футболист выступал за основную команду «Локомотива» с 2008 по 2013 год. Полузащитник провел за железнодорожников 161 матч, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.