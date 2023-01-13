Нигматуллин — о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»: «Локо» сейчас не соответствует его амбициям"

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Понятно, что у Баринова есть интерес играть в еврокубках, играть в серьезном клубе. «Локомотив» сейчас не соответствует его амбициям, борется за выживание. Однако «Локомотиву» нужно справляться с поставленными задачи с Бариновым или без него», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее агент Баринова, Павел Банатин, в разговоре с «СЭ» сообщил об о том, что «Бешикташ» направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. По данным Transfermarkt Баринов оценивается в 9 миллионов евро.