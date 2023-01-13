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Лаксальт — о встрече с Варелой: «У него все хорошо. О возвращении не разговаривали»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Диего Лаксальт.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Динамо» Лаксальт в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с экс-игроком клуба Гильермо Варелой.

— Видел в ваших соцсетях, что вы ездили в Уругвай!

— Да, я хорошо провел отпуск с семьей, друзьями. Было здорово!

— Видел также ваше фото с Варелой, как он поживает?

— Виделись с ним после чемпионата мира, он гостил у меня дома, мы же друзья. Наслаждались несколькими днями отдыха. У него все хорошо. Он в отличной форме.

— Что он говорил вам о своем трансфере?

— Мы не обсуждали эту тему, честно. Только чемпионат мира и какие-то личные вещи.

— Никаких шуток по поводу его возвращения?

— Нет-нет, мы не разговаривали об этом.

24 июля стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение клуба. 31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо».

Гильермо Варела
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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