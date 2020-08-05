«Для всех будет шоком то, как ведет себя Саша». Газизов рассказал о переговорах с Кокориным

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высоко оценил перспективы новичка красно-белых Александра Кокорина. Экс-форвард «Динамо» и «Зенита» присоединился к «Спартаку» этим летом на правах свободного агента.

— Любой риск в трансфере существует. С любым футболистом, — сказал Газизов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Гарантии давать никто не будет. Когда мы договаривались с Сашей, когда я увидел, насколько он готов, насколько ментально уверен, у меня сомнений не было.

Были определенные нюансы переговоров, которые я пока не могу рассказать. Когда-нибудь они выйдут, мы с двух сторон расскажем, и для всех будет шоком то, как ведет себя Саша.

— Все говорят, что он выбрал деньги.

— Абсолютная неправда. Да, это достойные деньги, но это то, сколько он заслуживает. Уверенность у меня есть. Теперь он должен это доказать.