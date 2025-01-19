Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:21

Дьяков допустил, что Кахигао сможет привести в «Спартак» Зиеша

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник московского «Спартака» Виталий Дьяков высказался о возможных трансферах между турецким «Галатасараем» и красно-белыми.

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в стамбульском клубе.

«Возможно, будут трансферы из «Галатасарая» в «Спартак». Может, какой-то турок или иностранец перейдет... Один из вариантов — Хаким Зиеш. Почему бы и нет? Осимхен — это нереальный трансфер. Я вообще удивился, когда он перешел в «Галатасарай». Но у него был конфликт с президентом «Наполи», поэтому он мог перейти в последний день только в чемпионат Турции. Зимой или летом он уйдет.

Такой футболист, как Осимхен, не может перейти в московский «Спартак». Надо быть честными. Но сначала «Спартаку» надо разобраться со всеми своими, с кем не по пути, а потом делать трансферы на вход», — заявил Дьяков Legalbet.

Ранее у Зиеша случился конфликт в «Галатасарае», по итогам которого 31-летний марокканец заявил, что ему плевать на результаты команды, и что в январе он покинет клуб.

Зиеш также известен по игре за «Аякс» и «Челси». В нынешнем сезоне вингер провел за «Галатасарай» 11 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Контракт футболиста действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
Хаким Зиеш
Читайте также
Джокович отказался давать интервью после игр Australian Open из-за слов журналиста
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
Полицейские установили личности снявших штаны возле храма Спаса на Крови подростков
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Мостовой: «Отъезд Станковича со сборов не повлияет на подготовку «Спартака»
UOL: Артур перейдет из «Зенита» в «Ботафого» на следующей неделе
Ещенко: «Спартаку» надо выигрывать Зимний кубок РПЛ и закладывать характер победителя»
«Пари НН» проиграл «Радничкам»
ЦСКА разгромил узбекский ОКМК в товарищеском матче
UOL: «Зенит» завершает трансфер полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хубулов: «Я не Ванга, но «Акрон» может закончить сезон в первой десятке»

Гоцук заявил, что в «Пари НН» намерены избежать попадания в стыковые матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости