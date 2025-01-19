Дьяков допустил, что Кахигао сможет привести в «Спартак» Зиеша

Бывший защитник московского «Спартака» Виталий Дьяков высказался о возможных трансферах между турецким «Галатасараем» и красно-белыми.

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в стамбульском клубе.

«Возможно, будут трансферы из «Галатасарая» в «Спартак». Может, какой-то турок или иностранец перейдет... Один из вариантов — Хаким Зиеш. Почему бы и нет? Осимхен — это нереальный трансфер. Я вообще удивился, когда он перешел в «Галатасарай». Но у него был конфликт с президентом «Наполи», поэтому он мог перейти в последний день только в чемпионат Турции. Зимой или летом он уйдет.

Такой футболист, как Осимхен, не может перейти в московский «Спартак». Надо быть честными. Но сначала «Спартаку» надо разобраться со всеми своими, с кем не по пути, а потом делать трансферы на вход», — заявил Дьяков Legalbet.

Ранее у Зиеша случился конфликт в «Галатасарае», по итогам которого 31-летний марокканец заявил, что ему плевать на результаты команды, и что в январе он покинет клуб.

Зиеш также известен по игре за «Аякс» и «Челси». В нынешнем сезоне вингер провел за «Галатасарай» 11 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Контракт футболиста действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.