Дивеев забил первый гол головой в РПЛ
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев стал автором гола в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала», сообщает Opta.
На 5-й минуте футболист отправил мяч в ворота соперника ударом головой после подачи углового. Этот мяч стал для Дивеева первым в РПЛ после удара головой. С начала прошлого сезона игрок нанес 19 ударов головой по воротам соперника, из них 2 — в створ.
19 — Защитник @pfc_cska Игорь Дивеев забил свой первый гол головой в РПЛ. Он нанес 19 ударов головой (2 в створ) с начала прошлого сезона, лучший результат в лиге среди защитников (у Мурило из «Локомотива» тоже 19). Гигант.#ТинькоффРПЛ #АрсеналЦСКА pic.twitter.com/jJZ7rZcA0B— OptaIvan (@OptaIvan) September 12, 2021
Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, на его счету 5 голов в 84 матчах за армейцев во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю