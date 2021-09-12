Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в еврокубках.

«Судя по соперникам в группе и говорить ничего не хочется. Будет сложно. Желаю удачи российским командам. Реально просто желаю удачи. Я болею за российские команды, если белорусы не выступают. Успехов всем командам!», — сказал Глеб «СЭ».

«Зенит» в Лиге чемпионов сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Спартак» в Лиге Европы проведет матчи против «Наполи», «Лестера» и «Легии».

Соперниками «Локомотива» в групповом этапе Лиги Европы стали «Марсель», «Галатасарай» и «Лацио».