Глеб — о российских командах в еврокубках: «Будет сложно, просто желаю удачи!»
Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в еврокубках.
«Судя по соперникам в группе и говорить ничего не хочется. Будет сложно. Желаю удачи российским командам. Реально просто желаю удачи. Я болею за российские команды, если белорусы не выступают. Успехов всем командам!», — сказал Глеб «СЭ».
«Зенит» в Лиге чемпионов сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
«Спартак» в Лиге Европы проведет матчи против «Наполи», «Лестера» и «Легии».
Соперниками «Локомотива» в групповом этапе Лиги Европы стали «Марсель», «Галатасарай» и «Лацио».
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