Дивеев о матче ЦСКА — «Зенит»: «Ног никто убирать не будет, сто процентов!»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, как может сложиться матч 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
«Вопрос больше к тренеру, а игрокам самое главное — выйти на поле с холодной головой, не бояться играть на победу, — приводит слова Дивеева пресс-служба московского клуба. — Для меня это вопрос принципиальный. И, конечно, мы понимаем, что это противостояние крайне важно для болельщиков. Ног никто убирать не будет, сто процентов!»
Встреча ЦСКА с «Зенитом» состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-diveev-dadim-zenitu-boy-nog-ubirat-nikto-ne-budet/
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