Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, как может сложиться матч 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Вопрос больше к тренеру, а игрокам самое главное — выйти на поле с холодной головой, не бояться играть на победу, — приводит слова Дивеева пресс-служба московского клуба. — Для меня это вопрос принципиальный. И, конечно, мы понимаем, что это противостояние крайне важно для болельщиков. Ног никто убирать не будет, сто процентов!»

Встреча ЦСКА с «Зенитом» состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.