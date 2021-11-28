В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге московский клуб обыграл соперника со счетом 2:0. Отметим, что до этого казанцы побеждали «Динамо» в двух встречах РПЛ кряду.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Рубин» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.