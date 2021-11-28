Радимов: «ЦСКА не сможет навязать борьбу за чемпионство в этом сезоне»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
«ЦСКА — довольно хорошая команда, играет на своем стадионе, — приводит слова Радимова Eurostavka. — Но навязать борьбу за чемпионство в этом сезоне ЦСКА не сможет. Они с новым тренером только проходят этап становления, поэтому и чередуются хорошие игры с невзрачными».
Встреча ЦСКА с «Зенитом» состоится 28 ноября. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/radimov-tsska-ne-smozhet-navyazat-borbu-za-chempionstvo-v-etom-sezone
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