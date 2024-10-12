Дивеев назвал сильные стороны новичка ЦСКА Пьянича
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал сильные стороны боснийского полузащитника красно-синих Миралема Пьянича.
«Пока Миралем Пьянич что-то в игре не советовал. Чем он отличается на тренировках от других игроков? Уровень виден сразу: обработка мяча, видение поля, открывание под мяч», — приводит слова Дивеева ТАСС.
26 сентября 34-летний босниец перешел в ЦСКА на правах свободного агента. 1 октября Пьянич дебютировал за клуб в матче ФОНБЕТ Кубка России против «Пари НН» (2:0), а 6 октября сыграл первый матч в РПЛ против «Динамо» (2:1).
Источник: ТАСС
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Пари НН – Ростов
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|19.10
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|
Спартак – Краснодар
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|
Химки – Локомотив
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|
Динамо Мх – ЦСКА
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