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Колосков: «До травмы руки Глушенков играл блестяще»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне.

— Я бы не сказал, что Глушенков не оправдывает надежд. До травмы руки он играл блестяще, на него было любо-дорого смотреть. Он много играл и отдавал, на поле был заряжен. Но потом случилась нелепая травма руки. Всякое может произойти. Теперь вот заработал какое-то растяжение, — цитирует Колоскова Metaratings.

Глушенков летом перешел в «Зенит» из «Локомотива». 25-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 10 матчей, забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
Максим Глушенков
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
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9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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