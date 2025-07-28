Дисквалификация Заболотного не будет длительной. Он сыграет с «Зенитом»

По данным «СЭ», контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) не применит к нападающему «Спартака» Антону Заболотному никаких дополнительных дисциплинарных мер и ограничится обычной дисквалификацией, используемой в подобных случаях.

Форвард был удален в игре с «Балтикой» (0:3) за серьезное нарушение правил — такой проступок в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС наказывается дисквалификацией на срок до трех матчей.

Как правило, если нет отягчающих обстоятельств, связанных, к примеру, с травмой соперника, КДК не отстраняет футболистов на весь срок, предусмотренный указанным документом. В основном речь идет о пропуске одной встречи (иногда еще на одну игрок дисквалифицируется условно с испытательным сроком — то есть применяется схема «1+1») или максимум двух.

Потому Заболотный точно пропустит матч 3-го тура с «Акроном» (3 августа) и, возможно, встречу 4-го тура с «Локомотивом» (9 августа). Но спартаковец сможет сыграть с «Зенитом» в 5-м туре (16 августа).