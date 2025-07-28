Садулаев о возможном уходе из «Ахмата»: «Топ-клуб России или Европа? Выберу вариант продолжения карьеры за рубежом»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из грозненского клуба.

— Раньше тобой интересовался «Зенит», сейчас — ЦСКА. Ты готов к переезду в топ-клуб России?

— Если получится перейти, то будем смотреть, что из этого выйдет.

— Если выбирать — продолжение карьеру в европейской лиге или топ-клубы России?

— Конечно, выберу вариант продолжения карьеры за рубежом, — сказал Садулаев «СЭ».

Контракт Садулаева действует до 30 июня 2028 года. В этом сезоне 25-летний футболист провел за грозненский клуб 2 матча и не отличился результативными действиями.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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