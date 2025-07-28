Садулаев о возможном переходе в ЦСКА: «Если идет общение, то только между руководителями клубов»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном переходе в ЦСКА в летнее трансферное окно.

— Тебе кто-то говорил в клубе, что ЦСКА хочет тебя купить и прислал официальное предложение?

— Если идет какое-то общение, то только между руководителями клубов. Я ничего не знаю, мне никто ничего не говорил. Сейчас я игрок «Ахмата», — сказал Садулаев «СЭ».

Контракт Садулаева действует до 30 июня 2028 года. В этом сезоне 25-летний футболист провел за грозненский клуб 2 матча и не отличился результативными действиями.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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