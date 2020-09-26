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Директор «Тамбова»: «У нас было не меньше моментов, чем у «Спартака». Не должны были проигрывать»

16:02
Игроки «Тамбова» перед матчем против «Спартака». Фото ФК «Тамбов», twitter.com/fctambov6
Игроки «Тамбова» перед матчем против «Спартака». Фото ФК «Тамбов», twitter.com/fctambov6
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в 9-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Мы играли неплохо, но подвело исполнительское мастерство, — заявил Худяков «СЭ». — Моментов у нас было не меньше, чем у «Спартака». Забили бы при счете 0:0, все было бы по-другому. Немножко не повезло, а по футбольному закону, если не забиваешь ты, забивают тебе. Очень досадно, не должны были проигрывать сегодня.

Второй гол? Наверное, недостаток опыта. Какой-то сумасшедший, непонятный мяч пропустили. Делаем для себя выводы.

У «Спартака» хорошая команда, но мы смотрелись не хуже. (Севастиан Терлецкий)

Тамбов — Спартак

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