Директор «Тамбова»: «У нас было не меньше моментов, чем у «Спартака». Не должны были проигрывать»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в 9-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Мы играли неплохо, но подвело исполнительское мастерство, — заявил Худяков «СЭ». — Моментов у нас было не меньше, чем у «Спартака». Забили бы при счете 0:0, все было бы по-другому. Немножко не повезло, а по футбольному закону, если не забиваешь ты, забивают тебе. Очень досадно, не должны были проигрывать сегодня.

Второй гол? Наверное, недостаток опыта. Какой-то сумасшедший, непонятный мяч пропустили. Делаем для себя выводы.

У «Спартака» хорошая команда, но мы смотрелись не хуже. (Севастиан Терлецкий)