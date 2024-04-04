Мележиков рассказал, сколько думал над предложением о работе в РПЛ

Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как долго принимал решение о новой работе.

— Сколько вам нужно было времени, чтобы принять предложение из РПЛ?

— Нисколько. Над такими предложениями не раздумывают. Если начинают думать — значит, сомневаются. А если сомневаешься — нечего заниматься этим вопросом.

— Какие задачи перед вами поставил Александр Алаев?

— Мы их еще детализируем. Но это операционная деятельность лиги — требовать исполнения, осуществлять координацию. Президент лиги поставил мне задачи, для которых я должен подготовить определенные предложения.

Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.