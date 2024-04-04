Зарема — о возможной замене Абаскаля: «Все подходящие слоты для увольнения были профуканы»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» поделилась мнением о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Все подходящие слоты для увольнения были профуканы. Тени Черчесова, Карпина нависали над стадионом при каждом поражении. А тут еще Малышев включил альфа-управленца и вообще в неподходящий момент объявил публично о плане Б. Если нет веры в тренера, то увольняйте сразу, к чему эти реверансы? Разговоры про неустойку смешны, новые менеджеры не считают деньги и не пытаются ни экономить, ни заработать. Так, курицу, с которой сдували пылинки, которой меняли воду, красили стены, выполняли все прихоти в ожидании золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку в глазах болельщиков, прессы и команды в первую очередь», — сказала Зарема «СЭ».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, завоевав в первом сезоне бронзовые медали чемпионата России. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.

3 апреля «Спартак» дома проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля.