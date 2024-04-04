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Сегодня, 10:35

Зарема — о возможной замене Абаскаля: «Все подходящие слоты для увольнения были профуканы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» поделилась мнением о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Все подходящие слоты для увольнения были профуканы. Тени Черчесова, Карпина нависали над стадионом при каждом поражении. А тут еще Малышев включил альфа-управленца и вообще в неподходящий момент объявил публично о плане Б. Если нет веры в тренера, то увольняйте сразу, к чему эти реверансы? Разговоры про неустойку смешны, новые менеджеры не считают деньги и не пытаются ни экономить, ни заработать. Так, курицу, с которой сдували пылинки, которой меняли воду, красили стены, выполняли все прихоти в ожидании золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку в глазах болельщиков, прессы и команды в первую очередь», — сказала Зарема «СЭ».

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль просто поплыл. Это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Мнение Заремы Салиховой

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, завоевав в первом сезоне бронзовые медали чемпионата России. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.

3 апреля «Спартак» дома проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
2
3
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Зарема объяснила критику в адрес «Спартака»

Мележиков рассказал, сколько думал над предложением о работе в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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