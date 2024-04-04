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Нигматуллин — об игре ногами вратарей РПЛ: «Многие ошибаются, но это не потому что они плохо играют»

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о действующих вратарях РПЛ.

«Нынешняя тенденция требует, чтобы вратарь играл ногами так же, как и 11-й полевой игрок. И многие действительно ошибаются, но это не потому что они плохо играют, просто современная тенденция футбола требует рискованных действий от вратаря и активной вовлеченности в комбинационные действия при начале атаки именно ногами. У меня на этот счет свое мнение: задача вратаря прежде всего — это обеспечивать неприкосновенность своих ворот, а любой риск — это всегда лишняя опасность привести гол. Для меня важно, как вратарь ловит мячи, как отбивает, как часто выручает свою команду, а не то, какие крутые передачи выдает. Я за то, чтобы вратари играли проще. Но это мое мнение, современная тенденция требует другого. Когда начинал я, требования были совсем другими и мы не так развивались в игре ногами. Я не скрою, что в свое время ногами играл очень посредственно, и Юрий Палыч Семин в «Локомотиве» просто запрещал отдавать назад», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В 22-м туре РПЛ в результате неудачной игры ногами вратарь «Зенита» Денис Адамов допустил грубую ошибку в матче с «Крыльями Советов» (1:1).

(Игорь Гурьев)

Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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 - : -
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