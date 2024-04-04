Нигматуллин — об игре ногами вратарей РПЛ: «Многие ошибаются, но это не потому что они плохо играют»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о действующих вратарях РПЛ.

«Нынешняя тенденция требует, чтобы вратарь играл ногами так же, как и 11-й полевой игрок. И многие действительно ошибаются, но это не потому что они плохо играют, просто современная тенденция футбола требует рискованных действий от вратаря и активной вовлеченности в комбинационные действия при начале атаки именно ногами. У меня на этот счет свое мнение: задача вратаря прежде всего — это обеспечивать неприкосновенность своих ворот, а любой риск — это всегда лишняя опасность привести гол. Для меня важно, как вратарь ловит мячи, как отбивает, как часто выручает свою команду, а не то, какие крутые передачи выдает. Я за то, чтобы вратари играли проще. Но это мое мнение, современная тенденция требует другого. Когда начинал я, требования были совсем другими и мы не так развивались в игре ногами. Я не скрою, что в свое время ногами играл очень посредственно, и Юрий Палыч Семин в «Локомотиве» просто запрещал отдавать назад», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В 22-м туре РПЛ в результате неудачной игры ногами вратарь «Зенита» Денис Адамов допустил грубую ошибку в матче с «Крыльями Советов» (1:1).

(Игорь Гурьев)