В ЦСКА прокомментировали информацию о новом партнере клуба

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о новом партнере клуба. Как ранее стало известно «СЭ», новым ключевым акционером ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико», которая будет владеть 77 процентами акций клуба.

«Можем подтвердить, что у ПФК ЦСКА появится новый стратегический партнер. Спортивное направление деятельности останется без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера. Имя нового партнера мы объявим в ближайшее время после урегулирования технических нюансов сделки. Как и в случае с трансферами, такие сделки любят тишину», — сказал Брейдо.

Компания «Тринфико» заменит собой «ВЭБ», который с недавних пор находится под санкциями. ВЭБ стал владельцем 75 процентов акций ЦСКА в декабре 2019 года в рамках конвертации задолженности московского клуба перед структурой.