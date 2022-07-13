В ЦСКА прокомментировали информацию о новом партнере клуба
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о новом партнере клуба. Как ранее стало известно «СЭ», новым ключевым акционером ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико», которая будет владеть 77 процентами акций клуба.
«Можем подтвердить, что у ПФК ЦСКА появится новый стратегический партнер. Спортивное направление деятельности останется без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера. Имя нового партнера мы объявим в ближайшее время после урегулирования технических нюансов сделки. Как и в случае с трансферами, такие сделки любят тишину», — сказал Брейдо.
Компания «Тринфико» заменит собой «ВЭБ», который с недавних пор находится под санкциями. ВЭБ стал владельцем 75 процентов акций ЦСКА в декабре 2019 года в рамках конвертации задолженности московского клуба перед структурой.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -