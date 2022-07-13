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Сегодня, 18:05

В ЦСКА прокомментировали информацию о новом партнере клуба

Читать «СЭ» в

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о новом партнере клуба. Как ранее стало известно «СЭ», новым ключевым акционером ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико», которая будет владеть 77 процентами акций клуба.

«Можем подтвердить, что у ПФК ЦСКА появится новый стратегический партнер. Спортивное направление деятельности останется без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера. Имя нового партнера мы объявим в ближайшее время после урегулирования технических нюансов сделки. Как и в случае с трансферами, такие сделки любят тишину», — сказал Брейдо.

Компания «Тринфико» заменит собой «ВЭБ», который с недавних пор находится под санкциями. ВЭБ стал владельцем 75 процентов акций ЦСКА в декабре 2019 года в рамках конвертации задолженности московского клуба перед структурой.

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