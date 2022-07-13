Динияр Билялетдинов: «Спортивным директором «Спартака» должна стать легенда клуба»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что клубу следует назначить на пост спортивного директора бывшего футболиста красно-белых.

13 июля с поста спортивного директора клуба ушел итальянец Луки Каттани.

«Ушел и ушел, нужно назначить российского специалиста, в идеале легенду «Спартака», — приводит ТАСС слова Билялетдинова. — Если честно, не следил за работой Каттани, не очень было интересно, кого-то подписывал, кого-то нет, это стандартные ситуации. Может, у него свое видение, у руководство свое. Вы знаете, что со «Спартаком» постоянно какая-то история идет, если честно, устал от этих пертурбаций, реально не слежу за этим сейчас. Я не думаю, что это какая-то ключевая должность. Ребята на поле играют, тренер тренирует. А дальше замену найдут».

40-летний Каттани пришел в «Спартак» в декабре 2021 года из «ПСЖ».