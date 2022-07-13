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Сегодня, 14:44

Стал известен новый владелец ЦСКА

Инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», новым ключевым акционером ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико», которая будет владеть 77 процентами акций клуба.

Компания заменит собой «ВЭБ», который с недавних пор находится под санкциями.

ВЭБ стал владельцем 75 процентов акций ЦСКА в декабре 2019 года в рамках конвертации задолженности московского клуба перед структурой.

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