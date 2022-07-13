Стал известен новый владелец ЦСКА

Как стало известно «СЭ», новым ключевым акционером ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико», которая будет владеть 77 процентами акций клуба.

Компания заменит собой «ВЭБ», который с недавних пор находится под санкциями.

ВЭБ стал владельцем 75 процентов акций ЦСКА в декабре 2019 года в рамках конвертации задолженности московского клуба перед структурой.