Клубы РПЛ обсудили с Минцифры и Минспорта оформление карты болельщика

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ), Минспорта России, Минцифры России, Российского футбольного союза (РФС) и футбольных клубов обсудили внедрение электронной Карты болельщика.

Как информирует пресс-служба лиги, представители клубов смогли получить ответы на вопросы по процедуре оформления карты.

Встреча на тему «Внедрение персонифицированной Карты болельщика на официальных спортивных соревнованиях» была организована по инициативе РПЛ с целью обсудить работу нового электронного сервиса. На мероприятии присутствовали представители клубов-участников РПЛ, ответственные за взаимодействие с болельщиками и оформление электронных карт.

Карта болельщика — проект, меняющий устоявшиеся правила посещения футбольных матчей. Именно поэтому все участники этого процесса были приглашены на одну площадку, чтобы ответить на все вопросы по получению карты, а также вместе обсудить, как сделать работу новой системы максимально понятной, прозрачной и удобной.

По информации Минцифры России, в среднем 7 тысяч человек ежедневно подают заявления на оформление электронной карты. Она оформляется один раз и всегда хранится в личном кабинете на портале Госуслуг. Тех, кто еще только планирует оформить заявление, просят внимательно отнестись к загрузке фотографии — для этого специально разработана видеоинструкция.

При корректном заполнении заявления процесс оформления займет всего несколько минут. Сейчас подтвердить личность для получения карты можно в 11 субъектах. Остальные регионы также прорабатывают возможность предоставления данного сервиса. Сейчас уже около 50 регионов заявили о возможности присоединиться к услуге.

Представители Минспорта на совещании отметили, что карта болельщика будет необходима для покупки билетов на домашние матчи клубов РПЛ на пяти стадионах, первые матчи пройдут на них в конце июля. На этих стадионах идут тестовые мероприятия по проверке системы доступа, чтобы проработать все клиентские пути.

Для покупки билетов зрители используют только номер карты или номер телефона. Все билеты будут храниться в личном кабинете, а для прохода на стадион нужен только QR-код.

В ходе встречи участники обменялись мнениями об организации работы по оформлению и получению карты болельщика и обсудили ход тестовых мероприятий по внедрению системы идентификации на стадионах РПЛ.

Оформление электронной карты болельщика стартовало 4 июля на Госуслугах. Карта болельщика нужна для покупки билетов и абонементов на игры РПЛ. С июля она потребуется для посещения матчей РПЛ в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. С декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.

Первый матч, для которого необходима карта болельщика, пройдет 29 июля на «Екатеринбург Арене» («Урал» — «Краснодар»).