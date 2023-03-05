Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал для «СЭ» победу клуба над «Пари НН» в 18-м туре РПЛ (3:0).

«Можно ли считать «Зенит» чемпионом после этой победы? Я не могу пока об этом сказать, потому что это еще не конец. Но с самого начала сезона говорил, что у «Зенита» нет конкурентов», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Спартак» занимает вторую строчку с 37 очками.